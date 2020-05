L’AQUILA – “Il superbonus al 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni; l’eco-bonus e il sisma-bonus che permette ai condomini di realizzare interventi anche a beneficio di tutto il Paese; lo stop alla rata Irap a beneficio delle imprese; le misure importanti a sostegno del comparto sanità, della cultura, del turismo, la regolarizzazione dei migranti”.

Così Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Il Decreto Rilancio è tutto questo e non solo – afferma -. Sono particolarmente soddisfatta per il superbonus al 110% che avevo richiesto con forza, ma anche degli interventi per velocizzare le Cigd, un’accelerazione delle pratiche dell’emissione della Cassa integrazione in deroga che potrà dare finalmente risposte ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà. Diamo al Sistema Italia la possibilità di resistere all’impatto economico della pandemia del Coronavirus e di ripartire con un modello di sviluppo più rispettoso delle esigenze dei cittadini e dell’ambiente”.