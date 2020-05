L’AQUILA – “Crediamo nella libertà della scelta educativa, sappiamo che abbiamo il diritto di apprendere senza discriminazione; esiste una parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria in virtù della libera scuola in libero Stato. Allora ci affidiamo alla responsabilità della nostra classe politica perché continui a tenere in vita il pluralismo culturale del nostro bellissimo Paese! Lasciateci la possibilità di insegnare ai nostri alunni, la cura per l’altro attraverso una cittadinanza attiva, la gioia di diventare adulti che sanno farsi carico del loro domani e di investirsi perché ci sia un mondo sempre più bello da abitare. Lasciate che i nostri e i vostri figli siano i conduttori dei ‘treni della felicità’, treni che imparano a condurre già qui a scuola”.

Anche l’istituto “Barbara Micarelli” dell’Aquila ha aderito all’iniziativa nazionale delle scuole paritarie d’Italia, indetta per il 19 e 20 maggio e volta a manifestare il disagio provato dinanzi alla fatica di tante famiglie a pagare le rette e al conseguente indebitamento delle strutture, in seria difficoltà nel corrispondere gli stipendi ai docenti e al personale amministrativo in questo periodo d’emergenza sanitaria. Due giorni senza lezioni per chiedere maggiore attenzione alle isitituzioni e, attraverso l’hashtag “#Noisiamoinvisibiliperquestogoverno, promuvere sui social eventi volti a diffondere temi come la libertà di scelta educativa, della parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria o del diritto di apprendere senza discriminazione.

Un disagio, quello del settore paritario che, secondo la stessa dirigente scolastica dell’Istituto “Micarelli”, suor Antonella Savini, “esiste ben prima dell’emergenza sanitaria e nelle ultime settimane si è semplicemente aggravato, con tante delle strutture che potrebbero addirittura essere chiuse, togliendo così lavoro a moltissimi dipendenti, tra insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e anche privando molti bambini e le loro famiglie di un punto di riferimento territoriale, etico e sociale di primaria importanza”.

Per non poche di loro, si tratta di un vero e proprio problema di sopravvivenza. “Pur essendo riconosciute entrambe come servizio scolastico pubblico – spiega suor Antonella -, la principale differenza tra la scuola statale e quella paritaria, sta proprio nel fatto che mentre le prime sono coperte dallo Stato, per il mantenimento delle stesse strutture come per gli stipendi del personale, le seconde dipendono anche e soprattutto dal contributo pedagogico delle famiglie che, a causa della crisi economica, potrebbero però non riuscire più a pagare”.

Ma dopo la protesta, qualcosa si è mosso. Nell’ultima versione del decreto Rilancio, quella poi firmata dal presidente della Repubblica, all’articolo 233 è stato inserito un nuovo stanziamento di 70 milioni, “a titolo di sostegno economico, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19”.

Queste risorse queste che si vanno ad aggiungere ai 65 milioni di euro dwstinati alle scuole materne paritarie, anche questi a copertura del mancato versamento delle rette, già presenti nella prima versione del decreto e ai 15 milioni di incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, che porta il totale dei contributi per i servizi tra 0 e 6 anni a 80 milioni di euro. Complessivamente, dunque, per le scuole paritarie, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, anche se solo fino ai 16 anni, sono previsti stanziamenti per 150 milioni di euro, del miliardo e mezzo messi a disposizione dell’intero sistema scolastico nazionale. Risorse che, ha sottolineato la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, erano state “oggetto di un impegno del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri“.

Agli istituti non statali, andrà anche una parte dei 39,23 milioni di euro stanziati per garantire lo svolgimento della maturità, “assicurando la pulizia degli ambienti secondo gli standard previsti e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza£. Queste ulteriori risorse, si legge nel testo del decreto, saranno ripartite “tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti” nello svolgimento dell’esame di Stato.

“Certo – aggiunge suor Antonella – , bisognerà vedere ora come e in che misura queste risorse verranno erogate alle scuole, soprattutto tendendo conto della distribuzione sul territorio e delle disparità preesistenti sia rispetto agli istituti pubblici che tra singole strutture. Già normalmente, per esempio, le secondarie sono le più svantaggiate e, per questo, anche le prime costrette a chiudere. Senza contare il discorso legato ai servizi e alle disabilità: se per le primarie sono infatti previsti contributi statali, le altre fanno fatica più reperirli e questo nuoce profondamente sia al sistema scolastico che alle singole famiglie, creando così ulteriore squilibrio, visto che molti ragazzi che avrebbero bisogno degli ambienti offerti proprio paritarie per crescere e imparare, in linea di massima non possono usufruirne. Da sempre viene riconosciuta a livello statale una parità scolastica che, nei fatti, non è mai esistita”.

Sul tema è inoltre intervenuta nella mattinata di ieri la deputata dem Stefania Pezzopane che, annunciando sulla sua pagina Facebook le misure approvate dal Governo, ha voluto rimarcare la propria vicinanza agli istituti paritari in difficoltà.

“Gli istituti paritari non sono soli – ha scritto sul post -. In Parlamento faremo di più. Gli istituti paritari rappresentano un valore educativo e sociale all’interno del nostro sistema di istruzione a carattere misto, come previsto dalla legge sulla parità scolastica (L. 62/2000 realizzata dal professor Luigi Berlinguer, allora ministro della Pubblica Istruzione), consentendo al bilancio dello Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro per alunno. Bene quindi le iniziative fin qui intraprese, come l’anticipo del fondo nazionale di 539 milioni e alcuni provvedimenti contenuti nel Cura Italia (il credito d’imposta al 50% sulla sanificazione, i fondi per la pulizia straordinaria o la didattica a distanza, la Cig in deroga), e a seguire i 65 milioni per il servizio 0/6 ai quali vanno aggiunti i 5 milioni alle regioni per il riparto, contenuti nel decreto Rilancio. Bene anche i primi 40 milioni di euro previsti per l’anno 2020 per le scuole paritarie, ma non sono sufficienti. Dobbiamo fare ancora di più e aumentare questi fondi.

Sempre secondo la Pezzopane, infatti, “senza un aumento di questi fondi, si paventa la chiusura di almeno il 30 per cento degli istituti paritari, con la conseguenza inevitabile di vedere riversarsi nella scuola statale circa 300mila alunni. Inoltre, a discapito del pluralismo culturale nella libertà di scelta educativa, un intero vissuto di relazioni, ricchezza educativa, valori solidi, rischia di essere sottovalutato e disperso. Ma non accadrà, in Parlamento faremo ancora di più. Voglio quindi rassicurare anche in Abruzzo ed a L’Aquila le tante famiglie, i genitori, nonché i sindaci che si sono a me rivolti. In questo momento drammatico cerchiamo di seguire ogni questione con la massima attenzione. Non è un momento semplice, è facile urlare, più complicato risolvere i problemi. Ma anche questo tema troverà la giusta attenzione”.

“Paradossale essere arrivati al punto da dover tutelare il diritto all’istruzione – ha invece commentato Tiziano Genovesi, commissario provinciale aquilano della Lega, in una nota volta a difendere le istanze delle scuole -, gli istituti paritari svolgono un servizio pubblico, caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con dedizione e professionalità permettendo al bilancio dello Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro ad alunno”.

In particolare Genovese si riferisce alle 10 strutture situate nella città di Avezzano, che contano più di 1000 studenti e 200 educatori e che, “in caso di fallimento, si riverserebbero sul sistema pubblico con un costo per lo Stato e un problema per il rispetto del distanziamento all’interno delle classi causato dall’incremento di alunni”.

“Confidiamo nella fase di discussione nelle aule parlamentari – ha concluso -, per dare luce ai dimenticati da Conte e dalle varie task force”.