L’AQUILA – Nei pressi dell’uscita autostradale L’Aquila ovest, a fine quarantena, è spuntato un delizioso e curato angolo verde. Per Gianluca Branciaroli, titolare del Ristorante 99 Piatti, la rinascita dal lockdown, doveva partire in questo modo. Mentre i commercianti aquilani, vecchi e nuovi, si interrogavano sul loro futuro, Gianluca, con zappa, pale e rastrelli, ha lavorato per giorni non solo facendo bello il suo locale, ma offrendo decoro urbano ad una strada trafficata e soprattutto degradata. Non finisce qui però. A Gianluca non vorrebbe lasciare il lavoro a “metà” e ha chiesto di poter sistemare anche un altro tratto.