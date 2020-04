Nei momenti di difficoltà è bene rivolgersi ai libri: Giunti fornisce ai lettori un piccolo “Decalogo del lettore appassionato”, a cui fare pronto riferimento in questi giorni di quarantena.

Sul suo sito web e nei suoi canali social Giunti editore propone, per superare il momento difficile in cui ci troviamo, di affidarci ai libri con il Decalogo del lettore appassionato.

I libri sono un modo per trovare soluzioni a problemi più o meno seri, per condividere passioni, per regalare emozioni e sono anche un meraviglioso passatempo a cui potersi affidare in questi giorni così complicati e con poche certezze.

Il Decalogo del lettore appassionato: ecco i dieci punti

Non avere paura di frequentare tanti libri. Sono gli amici con cui puoi trascorrere tutto il tempo che vuoi.

Lava spesso le mani, pulisci le lenti degli occhiali e lo schermo dei tuoi dispositivi. Poi, metti da parte il disinfettante e goditi la lettura!

Perditi in scaffali molto affollati e sfoglia più libri contemporaneamente: aumenterai le probabilità di essere contagiato da quello che fa per te.

Cerca il contatto ravvicinato con la carta, che nasconde profumi segreti.

Non preoccuparti se un personaggio tra le pagine tossisce o starnutisce: un buon libro ci salva da noi stessi, e questa è la cosa più importante.

I libri che arrivano da lontano sono “pericolosi” quanto quelli scritti a pochi isolati da casa tua: le storie appassionanti attecchiscono bene a ogni latitudine.

Parla del libro che stai leggendo con più amici possibile: il passaparola è il vento che porta lontano i libri belli.

Non guardare la data di scadenza: le buone storie resistono al tempo e non soffrono per gli sbalzi di temperatura.

Se hai qualche preoccupazione immergiti in una storia e scopri il magico potere rigenerante della lettura!

Lasciati contagiare dai libri: più ti entra dentro e più ti fa vivere a lungo. Perché chi legge vive mille vite!

Lasciarsi contagiare dai libri: i consigli di lettura di Giunti

Ogni punto del decalogo è accompagnato da consigli di lettura che variano alla narrativa contemporanea, alla scienza, alla filosofia, ai grandi classici, libri per ragazzi, saggi sull’arte, manuali di cucina. Al centro del decalogo del lettore ci sono i libri, quelli che più amiamo e che solleticano maggiormente la nostra fantasia.

Ognuno di noi può creare la propria lista di titoli del Decalogo del lettore, le scelte di lettura sembrano infinite, così da permettere di leggere per abbandonare i muri di casa, per sentirsi liberi. Buona lettura!