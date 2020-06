L’AQUILA – “In una città con una disoccupazione galoppante ed in un periodo di emergenza Covid 19 quando il Governo Conte promette che nessuno deve perdere il lavoro, succede che all’azienda trasporti comunale il servizio di portierato e di vigilanza chiude e le 4 unità lavorative vanno a casa”.

Lo denuncia il consigliere comunale dell’Italia dei valori Lelio De Santis.

“Infatti, l’Ama in data 6 aprile 2020, con Determina n.18 a firma dell’amministratore unico, Giammarco Berardi, decide di non prorogare il suddetto servizio alla Ditta Kappa Service o ad altra Ditta con gara pubblica, ma di procedere all’affidamento diretto del servizio di video sorveglianza e di automatizzazione degli ingressi, alla scadenza del contratto del 30 giugno. La decisione dell’Amministratore unico è legittima, ma arriva in piena emergenza Covid e non tiene conto della perdita di 4 posti di lavoro, senza conseguire un significativo risparmio per l’Azienda”.

“Il servizio con le 4 unità presenti nelle 24 ore costa all’Azienda 38.000 euro ed il costo iniziale del sistema di video sorveglianza è di 25.000: l’eventuale risparmio di appena 13.000 vale e comporta il licenziamento di 4 persone e la disperazione di 4 famiglie! Caro Berardi, caro Biondi, cara Mannetti vi invito a risparmiare su altre spese superflue ed a salvare 4 posti di lavoro! In una situazione di grave crisi occupazionale, difendere anche solo 4 posti di lavoro è un dovere che ogni Amministratore responsabile deve rispettare!”, conclude De Santis.