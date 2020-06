L’AQUILA – “Abbiamo ascoltato nelle ultime settimane il dibatto in città sulla riapertura di Viale Ovidio, nei pressi della Fontana Luminosa, ex arteria importantissima nello smistamento del traffico cittadino pre-sisma nei pressi del centro della città. Oggi, dopo la vecchia scelta di ormai più di dieci anni fa, restano solo i disagi causati dalla chiusura del viale, del cui tracciato originario, quando si chiamava via delle Aquila, resta ben poco”.

Lo fa notare Francesco De Santis, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“Spronati dal consigliere Luigi Di Luzio, insieme al capogruppo del Misto Roberto Silveri, abbiamo richiesto una convocazione urgente della Commissione consiliare Gestione del Territorio per capire a che punto siamo con lo studio di fattibilità e quali siano i tempi reali dell’intervento”.

