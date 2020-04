La società svizzera Logol lancia Data4Covid19, un progetto senza scopo di lucro volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere comportamenti responsabili al fine di bloccare la diffusione del coronavirus.

L’iniziativa di Logol è stata creata mettendo gratuitamente a disposizione il tempo dei suoi matematici esperti, ingegneri e professionisti dell’informatica.

Grazie a questo sforzo è stata creata una piattaforma online liberamente accessibile progettata per fornire ai cittadini informazioni obiettive, pertinenti e di facile comprensione e costruita su Microsoft Power Bi.

Data4Covid19 offre informazioni basate sulla posizione, tra cui la probabilità dell’utente di imbattersi in qualcuno con il virus quando si esce di casa e il numero di letti di terapia intensiva ancora disponibili negli ospedali vicini. Il sistema copre attualmente la Svizzera, la Francia e l’Italia.

Accedi alla piattaforma

Per promuovere l’iniziativa Data4Covid19, Logol ha anche lanciato una campagna sui social media, #letsfightcovid19together, per allineare gli sforzi nella sensibilizzazione del pubblico su ciò che ogni persona può fare per contenere la diffusione del virus e alleviare la tensione sui loro sistemi sanitari.

Aziende, professionisti e organizzazioni del settore pubblico che condividono contenuti da Data4Covid19 tra le loro reti e dipendenti e sui loro canali di social media aziendali sono elencati nella sezione “Amici” sul sito web.