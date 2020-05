L’AQUILA – L’associazione Veronica Gaia Di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile ha donato alla Caritas che opera nel Comune dell’Aquila, viveri di ogni specie che possano fornire alle famiglie in difficoltà una mano in questo tempo di vera crisi relazionale ed economica.

“In questo momento così difficile, la nostra associazione si è resa disponibile a fornire ogni contributo per nuovi progetti che diano non solo una speranza ai nostri giovani, ma soprattutto vuole mettere in campo aiuti concreti per tutte quelle famiglie del territorio in cui opera che oltre ad affrontare il disagio psicologico dei propri figli necessita di beni materiali”, dicono in una nota Anna e Ferdinando Di Orio.

“L’associazione si rende disponibile con i propri volontari ad essere di supporto in tutte quelle situazioni relative non solo al disagio giovanile, ma anche e soprattutto ad ascoltare e supportare le tante difficoltà psicologiche generate, in questa fase, dal Covid-19”, aggiungono.