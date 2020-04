L’AQUILA – Ieri l’Amministrazione separata dei beni di uso civico (Asbuc) di Aragno ha deciso di donare mille euro all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

“Siamo certi”, dicono gli amministratori dell’Asbuc, “che questo gesto di solidarietà sia motivo di orgoglio per tutto il paese e rappresenti al meglio la sua generosità”.

“In questo periodico, complesso e tragico sotto ogni punto di vista, c’è bisogno di materiali idonei a proteggere la salute dei nostri eroi: dottori, infermieri e tutti gli operatori dell’Asl che in queste ore sono in prima linea contro il coronavirus. Noi non ci siamo voluti tirare indietro nel dare il nostro contributo, pensiamo sia giusto così”.

“Siamo orgogliosi di questa scelta e, vista la situazione di difficoltà generale, invitiamo tutti a compiere gesti di altruismo per aiutare chi in questo momento ne ha necessità”, concludono.