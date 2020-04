L’AQUILA – La Camera di Commercio della provincia dell’Aquila in campo per sostenere la battaglia contro il propagarsi del Covid-19.

La Giunta dell’ente camerale, presieduta da Lorenzo Santilli, ha deliberato la donazione di cinque ventilatori polmonari, che saranno destinati all’Azienda sanitaria locale Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Si tratta di un primo intervento – si legge in una nota – che va nella direzione di supportare in maniera concreta le istanze che provengono dal comparto sanitario, riguardo il reperimento di quegli strumenti necessari per fronteggiare l’emergenza. L’operatività della Camera di Commercio aquilana non si fermerà qui. Allo studio ci sono infatti anche altri provvedimenti che saranno utili a supportare tenuta e ripresa del tessuto produttivo del territorio provinciale.