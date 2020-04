L’AQUILA – La Giunta camerale della Camera di Commercio della provincia dell’Aquila ha deliberato lo stanziamento di 200.000 euro di risorse, per il sostegno delle piccole imprese della provincia aquilana, come definite dalla normativa europea.

L’ingente somma sarà parte integrante di un bando per l’acquisto di Dispositivi di protezione individuale a norma, attraverso un co-finanziamento al 50% della spesa fino ad un massimo di 2.000 euro e fino ad esaurimento delle risorse.

“Tale misura – dice in una nota il presidente Lorenzo Santilli – potrà contribuire a supportare le imprese nella difficile fase di ripresa contemperando l’attività lavorativa con l’indispensabile tutela della salute dei lavoratori”.

In seguito si valuterà se sussisteranno le condizioni per un rifinanziamento dell’iniziativa.