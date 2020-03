L’AQUILA – “Mi rivolgo direttamente al presidente Marsilio. È sul mercato un Kit test sierologico, un pre tampone, che consente la risposta in 15 minuti, da utilizzare per gli asintomatici e per coloro che hanno sintomi lievi, ai quali oggi non viene effettuato il tampone. Facciamo tutte le verifiche, ma se confermata fondatezza scientifica non perdiamo tempo”.

Lo afferma in una nota il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro.

“La Regione Campania ne avrebbe ordinati già un milione, faccia lo stesso la Regione Abruzzo. Con cinquecento mila Kit, forse anche meno, subito potremmo mappare potenziali focolai e ricostruire la reale situazione in Abruzzo, bloccando la diffusione”.

“Subito andrebbero forniti a tutti i medici e personale sanitario e polizia penitenziaria, perché tra loro in tanti potrebbero avere sintomi lievi o essere asintomatici ed inconsapevolmente, a loro volta, diffusori”, aggiunge D’Alessandro.

“Siamo una piccola regione, con un numero non elevato di abitanti, tra tamponi in corso e i pre tamponi potremmo confinare esattamente il virus ed operare di conseguenza”.

A sviluppare il Kit – fa sapere D’Alessandro – è una azienda italiana, l’azienda Technogenetics di Lodi, recentemente acquisita dalla cinese Khb, che ha già iniziato a produrre e a distribuire in varie realtà italiane (in primis la Regione Campania che ha ordinato 1 milione di kit), come aziende fermare le produzioni, ma anche Comuni italiani.

“Lo ribadisco, si verifichi immediatamente la fondatezza scientifica dei pre tamponi, anche attraverso lo Zooprofilattico e, laddove confermata, si proceda all’acquisto”, conclude il parlamentare.