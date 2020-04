L’AQUILA – Oggi, a partire dalle ore 15, in diretta Rai si svolgerà seduta del question time, durante la quale il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro interrogherà il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sul tema del sostegno alla liquidità per il sistema economico.

“Noi abbiamo formulato una proposta seria e ci confrontiamo con il Governo. Il rischio implosione si chiama liquidità. Per questo proponiamo una misura che immettere nel sistema economico risorse fondamentali sul modello delle azioni che anche altri Paesi, non solo europei stanno adottando”, dice D’Alessandro.

“Si tratta di concedere un prestito pari al 20% dell’ultimo fatturato da parte delle banche, totalmente garantito dallo Stato, a tasso zero, da restituire in 100 rate. Se non si interviene subito il sistema delle piccole e medie imprese non reggerà”.