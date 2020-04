Il nuovo coronavirus può attaccare diverse parti del corpo. A parlarne è un articolo pubblicato su Science con lo scopo di riassumere il percorso che il virus intraprende per infettare il nostro organismo. Il bersaglio? Non solo i polmoni.

“La patologia può attaccare praticamente qualsiasi organo del corpo umano, con conseguenze devastanti”. Queste sono le parole del cardiologo Harlan Krumholz dell’Università di Yale, “la sua ferocia toglie il respiro” continua.

A dispetto dei più di 1000 articoli scientifici prodotti fino ad oggi, un quadro chiaro sulla patologia COVID-19 è difficile da avere, visto che il virus agisce come nessun patogeno ha mai agito fino ad ora.

Mentre il numero di casi confermati ha toccato i 2.2 milioni e il numero di morti ha superato i 150,000 in pochissimi mesi, clinici e patologi stanno lottando per capire che tipo di danno il coronavirus induce nel nostro organismo. Sebbene i polmoni rappresentino il bersaglio principale, la patologia può estendersi a molti altri tessuti inclusi cuore, vasi sanguigni, reni, intestino e sistema nervoso [1].

INIZIO DELL’INFEZIONE:

Come oramai sappiamo, l’infezione comincia con l’inalazione di particelle, chiamate droplets, infette da SARS-CoV-2. Una volta entrate nel naso, il virus trova terreno fertile per infettare l’ospite, in quanto le cellule di quest’area sono ricche dei recettori ACE2, bersaglio principale di questo virus.

Una volta penetrato all’interno delle cellule, il virus sfrutta i macchinari presenti nelle cellule umane per replicare e produrre miriadi di copie di se stesso, che potranno invadere cellule adiacenti, rendendo l’intero organismo succube della presenza virale.

I POLMONI:

Se il sistema immunitario non riesce subito a difendere l’organismo, il virus comincia man mano a “spostarsi” lungo la trachea fino ad arrivare ad attaccare i polmoni, dove può portare a complicanze più serie. Le ramificazioni distali più sottili del tratto respiratorio, terminano in minuscole sacche colme d’aria denominate alveoli, ciascuna fiancheggiata da un singolo strato di cellule, anch’esse ricche di recettori ACE2.

Normalmente, l’ossigeno dagli alveoli entra nei capillari, dove è poi trasportato nel resto del corpo. Ma siccome il sistema immunitario lotta incessantemente contro l’invasore, la stessa battaglia provoca una brusca interruzione del trasporto di ossigeno. I globuli bianchi, cellule in prima linea in questa battaglia, rilasciano molecole infiammatorie, chiamate chemochine, che a loro volta richiamano, in sede polmonare, più cellule immunitarie per colpire e uccidere le cellule infettate dal virus. Questa è la dinamica alla base della polmonite, che dà come sintomi: tosse, febbre, respirazione rapida e superficiale. Alcuni pazienti con COVID19 guariscono ma altri peggiorano in maniera rapida, sviluppando una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS): i livelli di ossigeno nel loro sangue precipitano, fanno fatica a respirare. Nelle radiografie e nelle scansioni di tomografia computerizzata, i loro polmoni risultano bianchi (globuli bianchi, muco, cellule morte), anziché presentare la solita cavità nera dove l’aria dovrebbe essere accolta.

Alcuni clinici sospettano che la forza distruttiva di questo virus sia in una risposta eccessiva da parte del sistema immunitario, nota come “tempesta di citochine”. In condizioni normali, le citochine sono molecole che guidano una sana risposta immunitaria, aiutando l’organismo a proteggersi dalle infezioni. Se prodotte in quantità eccessiva, però, possono diventare controproducenti: iniziano ad attaccare non solo le cellule infette ma anche tessuti sani, diventando esse stesse il motore trainante della patologia.

CUORE, SANGUE E VASI:

“Più guardiamo, più sembra plausibile che i coaguli di sangue siano attori importanti nel guidare la severità della malattia da COVID-19” afferma Behnood Bikdeli, della Columbia University Irving Medical Center.

A Brescia, una donna di 53 anni è entrata nel pronto soccorso del suo ospedale locale con tutti i classici sintomi di un attacco cardiaco, inclusi segni rivelatori nel suo elettrocardiogramma e alti livelli di un marker sanguigno che suggerisce presenza di danno al tessuto cardiaco. Ulteriori test hanno mostrato gonfiore e cicatrici sul tessuto cardiaco e un ventricolo sinistro così debole che poteva pompare solo un terzo della sua normale capacità. Ma quando i medici hanno iniettato del colorante nelle arterie coronarie, cercando il caratteristico blocco che indica un attacco di cuore, non sono riusciti a trovarlo. Poco dopo, un altro test ha rivelato il perché: la donna era positiva a SARS-CoV-2.

Il modo in cui il virus attacca il cuore e i vasi sanguigni è un mistero, ma decine di pre-stampe e articoli attestano che tale danno è comune. Un articolo pubblicato il 25 marzo su JAMA Cardiology ha documentato danni cardiaci in circa il 20% dei pazienti su 416 ricovera+ti in ospedale per COVID-19 a Wuhan, in Cina. [2]

Oltre al cuore, la patologia sembrerebbe estendersi anche allo stesso sangue: tra 184 pazienti affetti da COVID-19, ricoverati in una terapia intensiva olandese, il 38% aveva sangue coagulato in modo anomalo e quasi un terzo presentava già dei coaguli, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 10 aprile su Thrombosis Research. I coaguli di sangue possono rompersi e depositarsi nei polmoni, ostruendo arterie vitali, una condizione nota come embolia polmonare, che, secondo quanto riferito, ha ucciso alcuni pazienti COVID-19. I coaguli possono anche depositarsi nel cervello, causando ictus.

L’infezione da SARS-CoV-2 può portare alla costrizione dei vasi sanguigni. Sono stati, infatti, riportati numerosi casi di ischemia a livello delle dita delle mani e dei piedi, ossia una riduzione del flusso sanguigno che può portare a dita gonfie, dolenti e a morte dei tessuti.

La costrizione dei vasi sanguigni, a livello polmonare, potrebbe spiegare uno strano fenomeno che si è verificato in alcuni pazienti: alcune persone hanno mostrato livelli estremamente bassi di ossigeno senza tuttavia presentare il classico affanno. È possibile che il virus alteri il delicato equilibrio di ormoni che aiutano a regolare la pressione sanguigna, restringendo i vasi sanguigni diretti ai polmoni. Quindi, la carenza di ossigeno è più che altro dovuta al restringimento dei vasi piuttosto che agli alveoli ostruiti.

Se la patologia COVID-19 si estende ai vasi sanguigni, potrebbe spiegare perché pazienti affetti da diabete e ipertensione, con danni preesistenti a livello dei vasi, hanno rischio maggiore di andar incontro a sintomatologie più gravi.

RENI:

La paura mondiale relativa alla carenza di ventilatori per i polmoni in fallimento ha nascosto la possibile necessità, su larga scala, di un altro macchinario: le macchine per dialisi.

“Se queste persone non muoiono di insufficienza polmonare, muoiono di insufficienza renale”, afferma il neurologo Jennifer Frontera del Langone Medical Center della New York University, che ha curato migliaia di pazienti COVID-19. Il suo ospedale sta sviluppando un protocollo di dialisi con diverse macchine per supportare ulteriori pazienti. La necessità di dialisi può essere dovuta al fatto che i reni, abbondantemente dotati di recettori ACE2, rappresentano un altro bersaglio virale.

Secondo una prestampa, il 27% di 85 pazienti ricoverati a Wuhan aveva insufficienza renale. Un altro studio ha riferito che il 59% di quasi 200 pazienti ricoverati in COVID-19 nelle province cinesi di Hubei e Sichuan avevano proteine nelle loro urine e il 44% aveva sangue; entrambi suggeriscono danni ai reni. Quelli con danno renale acuto (AKI), avevano più di cinque volte più probabilità di morire rispetto ai pazienti con COVID-19 senza di essa, ha riferito la stessa prestampa cinese [3,4].

CERVELLO:

La neurologa Jennifer Frontera della University’s Langone Medical Centre di New York, ha affermato che circa il 5%-10% dei pazienti presenti nel suo ospedale presenta sintomatologie neurologiche ma che probabilmente il numero è sottostimato a causa di numerosi pazienti sedati o intubati.

Frontera ha riportato pazienti con encefaliti, con convulsioni e con iper-reazione del sistema nervoso simpatico, con conseguenti sintomi simil-convulsivi. Alcuni pazienti perdono brevemente conoscenza, altri possono presentare ictus. Molti riferiscono perdita di olfatto.

I ricettori ACE2 sono presenti anche a livello della corteccia cerebrale e nel tronco encefalico, afferma Robert Stevens, medico della terapia intensiva presso la Johns Hopkins Medicine.

Il 3 aprile, un team giapponese ha riportato, in uno studio pubblicato sull’International Journal of Infectious Diseases, tracce del nuovo coronavirus nel liquido cerebrospinale di un paziente da COVID-19 che aveva sviluppato meningite ed encefalite, suggerendo che tale virus è in grado di invadere il sistema nervoso centrale [5].

Ma anche altre cause possono provocare danni al sistema nervoso, quali: la tempesta citochinica e i coaguli di sangue.

INTESTINO:

All’inizio di marzo, una donna di 71 anni del Michigan è tornata da una crociera sul Nilo con diarrea sanguinolenta, vomito e dolore addominale. Inizialmente i medici sospettavano che avesse un comune mal di stomaco, come la Salmonella. Ma dopo aver sviluppato tosse, i medici hanno prelevato un tampone nasale, in seguito risultato positivo al nuovo coronavirus. Anche un campione di feci ha dato esisto positivo per l’RNA virale.

Questo caso si aggiunge a molti altri, suggerendo che il nuovo coronavirus, così come SARS, può infettare l’intestino, area particolarmente abbondante di recettori ACE2.

Report recenti suggeriscono come circa il 20% (probabilmente sottostimato) di pazienti hanno riportato diarrea, ma tale sintomatologia ancora non viene reputata caratteristica di questo virus.

L’intestino, tuttavia, non rappresenta il bersaglio ultimo di questo virus. Sono stati anche riportati casi di infezioni agli occhi, congiuntiviti, al fegato e al tratto biliare [1]

Gli autori di questo articolo concludono dicendo: “Questa mappa della devastazione che COVID-19 può infliggere al corpo è ancora solo uno schizzo. Ci vorranno anni di scrupolose ricerche per affinare l’immagine della sua portata e per capire la cascata di effetti cardiovascolari e immunitari che tale patologia potrebbe mettere in moto. Mentre la scienza avanza, la speranza è riposta in trattamenti più astuti del virus. Virus che ha fermato il mondo intero per metterlo sulle sue tracce” [1].

Ovviamente questi sono lavori preliminari, in alcuni casi il virus è presente solo in tracce e dà luogo a sintomatologie lievi o del tutto assenti, ma ci danno conto della complessità della situazione. Il principale risvolto clinico, al momento, resta l’infezione polmonare e le sue conseguenze.

A cura di Flavia Messina, PhD in Ocular Genetics and Pharmacology, Univeristy College Dublin, Editor della pagina