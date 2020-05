L’AQUILA – Dal mese di settembre 2020, presso il Centro di Formazione Professionale Salesiano CNOS/FAP dell’Aquila, partirà un nuovo percorso di formazione professionale per ‘operatore termoidraulico’.

Don Stefano Pastorino, direttore dell’Opera salesiana e Marco De Rubeis, coordinatore del Centro di formazione professionale salesiano dell’Aquila, in questi giorni in cui gradualmente riprendono le attività pastorali delle parrocchie e delle strutture formative dell’Arcidiocesi aquilana, dopo le interruzioni precauzionali volte ad impedire il diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno rivolto un appello ai parroci dell’Arcidiocesi, perché si facciano promotori, presso le famiglie con la presenza di ragazzi di terza media o dei primi anni di scuola superiore che abbiano propensione per il nuovo percorso di formazione per ‘Operatore termoidraulico’ e che non abbiano ancora effettuato la scelta per la prosecuzione del proprio iter formativo, presentando anche le attività di istruzione e formazione professionale duale che si svolgono presso l’Opera salesiana.

All’interno delle strutture del Padri Salesiani dell’Aquila, grazie al Centro di formazione professionale, fin dal 1932 si svolgono attività di formazione per i giovani, in diversi settori professionali. Nella tradizione salesiana, questo Centro di formazione, si occupa in modo particolare di ragazzi provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, con corsi per giovani in età di diritto-dovere all’Istruzione e Formazione Professionale, per dare loro la possibilità di elevarsi culturalmente e di apprendere un mestiere, nonché e di formarsi anche moralmente ed umanamente.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del CNOS/FAP di L’Aquila sono tutti finanziati dalla Regione Abruzzo, e quindi completamente gratuiti. Questo permette ai Padri Salesiani di L’Aquila, di accettare anche i casi economicamente disagiati o, comunque, di certo non elevato.

Dall’anno formativo 2016-2017, il Centro di Formazione Professionale Salesiano, inoltre, ha avviato una sperimentazione dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel SISTEMA DUALE, della durata tre anni, e di un IV anno di Diploma, a tutti gli effetti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Abruzzo. Questi percorsi sono sempre strettamente legati al mondo lavorativo ed hanno circa il 50% delle ore di formazione in azienda (in “alternanza rafforzata” e/o in contratto di apprendistato) e sono quindi sempre in collaborazione con aziende del settore produttivo.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Centro di formazione professionale salesiano dell’Aquila: http://cnos-fapabruzzo.it, e contattare l’opera salesiana al numero 366 3131295.