Gli Stati Generali per il rilancio economico sociale del Paese per far fronte alla crisi senza precedenti determinata in Italia dalla pandemia di Covid 19 si terranno con ogni probabilità da venerdì a lunedì prossimo a Roma nella residenza istituzionale ma non solo governativa di villa Pamphilj.

A confrontarsi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo Governo non ci saranno solo le rappresentanze delle forze economiche e sociali del Paese come inizialmente era sembrato ma anche le forze politiche di opposizione che vi prenderanno parte, salvo sorprese, senza eccezione alcuna. Canovaccio del confronto, dal cui esito Governo e maggioranza intendono condizionare da subito l’azione prioritaria di Governo e Parlamento a partire già dalla conversione in legge della super manovra economica straordinaria da 55 miliardi contenuta nel decreto rilancio varato dal Governo e ora nel vivo dell’esame parlamentare, sarà il piano di rilancio trasmesso ieri a palazzo Chigi da Vittorio Colao a conclusione del lavoro condotto dalla task force guidata da lui guidata insediata dal governo Conte nella fase di lockdown imposta dal violento impatto della pandemia nel nostro Paese.