L’AQUILA – A partire da lunedì 16 marzo riprenderanno le lezioni in tutti i corsi di laurea in modalità on line nell’Ateneo aquilano.

La piattaforma telematica utilizzata è Microsoft Teams, a disposizione gratuita di tutti gli studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Gli studenti, collegandosi da casa con il proprio pc o smartphone potranno seguire le lezioni da remoto in aule virtuali.

Le segreterie didattiche, sui rispettivi siti web istituzionali, stanno procedendo alla pubblicazione di un codice che identificherà l’aula virtuale nella quale lo studente potrà seguire le singole lezioni.

Il sistema è molto semplice da utilizzare ed è possibile reperire le istruzioni per l’uso ai seguenti link: https://www.univaq.it/section.php?id=1808 o http://www.e-learning.univaq.it/slides/teams-studenti.pdf.