La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che prevede di ristabilire il 90% delle sue rotte a partire dal 1° luglio 2020, a condizione che le restrizioni di viaggio siano eliminate entro questa data.

Secondo un comunicato stampa, sarà operato un volo giornaliero sul 90% delle usuali rotte, ripristinando così il 40% del numero totale dei voli operati prima della crisi causata da Covid-19.

L’amministratore delegato della società irlandese, Eddie Wilson, afferma che “è importante per i nostri clienti e per il nostro personale tornare alla normalità a partire dal 1° luglio. I governi di tutta Europa hanno attuato un blocco di 4 mesi per limitare la diffusione del virus Covid-19. Dopo 4 mesi, è tempo di far volare di nuovo l’Europa per poterci incontrare con amici e familiari, permettere alle persone di tornare al lavoro e riavviare l’industria del turismo europeo, che fornisce così tanti milioni di posti di lavoro.”

In linea con quanto già annunciato da altre compagnie aeree, Ryanair ha stabilito un protocollo di pulizia ed incoraggia i viaggiatori a seguire le più severe misure igieniche come l’uso obbligatorio della mascherina a bordo per i passeggeri ed accesso solo su richiesta individuale alle toilette degli aerei.