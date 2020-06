L’AQUILA – “In poche settimane diverse decine di aquilani hanno prenotato vacanze al mare in Italia e, soprattutto, abbiamo ricevuto le prime prenotazioni da parte di persone che vogliono venire nell’Abruzzo aquilano, attraverso il nostro brand Abruzzoincoming.it offriamo una serie di proposte per il comprensorio, con tour organizzati alla scoperta di borghi, fiumi, castelli, laghi, luoghi sacri e anche mare. L’incoming lo abbiamo sempre fatto, ora per l’Abruzzo diventa davvero decisivo”.

Stefano Filauro da vent’anni gestisce l’agenzia del Touring club italiano dell’Aquila, ha aderito sì alle proteste di agenzie e tour operator che nelle scorse settimane sono stati ricevuti dalla Regione, ma dice a chiare lettere che “a piangere piangiamo, ma allo stesso tempo pensiamo a quello che possiamo fare contando sulle nostre forze, anche perché l’aiuto pubblico non è detto che ci possa saDa L’Aquila pacchetti turistici per l’Abruzzo in tutta Italialvare”.

Spirito di sacrificio e grande intraprendenza, dunque, da parte di chi alle potenzialità di una terra straordinariamente ricca, le cui caratteristiche possono oggi rivelarsi provvidenziali, ha sempre creduto.

“Per fare incoming non abbiamo bisogno di autorizzazioni da parte della Regione”, chiarisce, “possiamo già farlo e noi lo abbiamo sempre fatto, oggi più di prima anziché lavorare con grossi tour operator privilegeremo le guide locali, abbiamo una serie di offerte per l’entroterra che stiamo divulgando a tutte le agenzie del Touring d’Italia con pacchetti per ogni tipo di esigenza”.

“Il ruolo delle istituzioni è importante ma di nostro già possiamo fare molto – aggiunge Filauro – infatti a febbraio, ad esempio, abbiamo partecipato alla Borsa internazionale del turismo, naturalmente sono cose che costano ma le facciamo per promuovere il nostro territorio”.

“Il 2020 sarà un anno chiave per l’Abruzzo”, ribadisce Filauro, “ci sono fondi che furono stanziati per fare promozione delle iniziative del Gal, erano programmati per il futuro, perché non spenderli ora? Quest’anno gli italiani devono necessariamente rivolgersi all’Italia, andare fuori implica troppe complicazioni”.

“In Abruzzo forse ci voleva la pandemia per far sì che ci si accorgesse di quanto possiamo offrire. Abbiamo bacini come Roma e Napoli, e una serie di città vicine come Ancona, lo abbiamo ribadito anche all’assessore comunale Fabrizia Aquilio, ma i tempi della Pubblica amministrazione sono quelli che sono – aggiunge – . Bisogna promuovere la montagna, la vacanza all’aria aperta come destinazione sicura, i patrimoni Unesco come la transumanza e la Perdonanza, noi abbiamo alcuni itinerari che ripercorrono proprio le tracce di Celestino a piedi o in bicicletta”.

“Non siamo una destinazione di massa”, ammette Filauro, “ma anche per questo al nostro territorio basterebbero poche decine di migliaia di presenze. Bisogna ottenere visibilità sul mercato soprattutto in questo momento che abbiamo meno competitor”.

In relazione alla proteste della categoria, Filauro è scettico che possa servire a qualcosa perché, fa osservare, “non è questione di volontà da parte del governo o della Regione, ma di reale mancanza di risorse, è superfluo andare a dire al governo che mancano i soldi, questo lo sa già, ma se estrae la fionda per affrontare la guerra…!”.

“Vanno poste le basi per un futuro migliore”, ragiona, “l’Abruzzo ha previsto 3mila euro per le agenzie di viaggio, ben vengano per passare la nottata, ma Lufthansa ha chiesto 9 miliardi di prestito allo Stato, questo dà la dimensione di quanto la crisi sia strutturale. Pure se lo Stato concedesse 5 o 10mila euro non sarebbero sufficienti, ci sono agenzie con 10-12 dipendenti, quindi l’impatto sul bilancio dello Stato sarebbe gravoso ma a quell’agenzia la farebbero sopravvivere un mese!”.

All’Aquila, intanto, si respira aria di ripresa: “L’agenzia la riapriremo nei prossimi giorni, ma stiamo lavorando regolarmente da remoto e abbiamo già venduto molte vacanze, soprattutto al mare e naturalmente in Italia. Di voglia di muoversi ce n’è tanta”.

La difficoltà maggiore, al momento, sembra essere quella delle informazioni legate al Covid: “Spesso non siamo in grado di dare informazioni precise – ammette – molte strutture ancora non riaprono, altre invece stanno riaprendo e man mano che abbiamo informazioni siamo in grado di riprendere il nostro lavoro. Se ad esempio in questo momento ci chiedessero cosa bisogna fare per andare in Trentino, sinceramente non sappiamo ancora rispondere”.

“Non è una questione di volontà”, chiarisce Filauro, “ma di necessità di raccogliere un numero di informazioni tali da fornire un servizio utile, a cliccare ormai sappiamo farlo tutti”.

“Ho ricevuto la chiamata di una signora ungherese che vive all’Aquila e vuole tornare nel suo paese per due settimane, diverse compagnie aeree non sono ancora operative”, fa osservare, “andrà questa signora in Ungheria il 17 giugno? Se le chiedono 14 giorni di quarantena che va a fare? A domande come queste occorre saper rispondere”.