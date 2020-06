L’AQUILA – Si è riunita oggi, a L’Aquila, a Palazzo Silone, la giunta regionale dell’Abruzzo, in seduta ordinaria, presieduta dal presidente Marco Marsilio.

Su proposta del presidente, la giunta ha autorizzato il Servizio regionale Reti ferroviarie, viabilità e impianti fissi ad emanare il provvedimento necessario alla costruzione e all’esercizio della seggiovia triposto in località Coppo dell’Orso nel comune di Roccaraso (L’Aquila) mediante riposizionamento della seggiovia RM30 “Valle del Macchione”.

Il provvedimento definitivo di autorizzazione verrà emanato al completamento dell’iter istruttorio. Si tratta pertanto di un assenso preliminare all’iniziativa, ancora priva di pareri e nulla osta previsti dalla normativa di settore.

Approvato il Piano Programma 2019-2021 della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 175/2016 e dal Disciplinare che prevede il controllo sulle società in house della Regione.

Vengono indicati gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere e che devono essere riportati all’interno del Piano programma triennale della società, al fine di valutare successivamente la loro effettiva realizzazione.

Su proposta dell’assessore Mauro Febbo approvato l’atto di indirizzo per la concessione di contributi ai Grandi Eventi per l’anno 2020 ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2013. Si tratta di manifestazioni che hanno rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale, ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale e partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.

La giunta demanda al Servizio Beni e Attività Culturali l’adozione dell’avviso per la concessione dei contributi. Per l’anno 2020, sono stanziate risorse pari a 320mila euro.

Finanziata la realizzazione della mostra dell’Artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele. Si tratta della 50esima edizione prevista dal 31 luglio al 23 agosto 2020. L’importo previsto è pari a 80mila euro.

Su iniziativa dell’assessore Piero Fioretti, approvato il Programma attuativo regionale da realizzare con le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018, in cui sono indicati gli interventi e le risorse da destinare alle aree di intervento individuate per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018 sono pari ad euro 1.124.200,00.

Adottato lo schema per il rimborso delle spese sostenute dalle Province abruzzesi per l’esercizio delle funzioni non fondamentali previsto dal riordino delle funzioni amministrative delle Province.

Approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell’Azienda per il Diritto agli studi universitari di Teramo.

Approvato il Piano regionale Gap 2018-2019 e lo schema di convenzione da stipulare con Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico (Gap).

La Regione Abruzzo è stata destinataria di somme per le annualità 2017- 2018-2019, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione in favore di persone affette da disturbo da gioco d’azzardo. La programmazione per le attività per il biennio 2018-2019 è stata già inviata dalla Regione Abruzzo al ministero della Salute per la valutazione e la relativa approvazione.