Gli anziani soli, senza figli e una rete di parenti vicini a cui rivolgersi, costretti all’isolamento in casa, possono più facilmente cadere in depressione e avere attacchi di ansia, peggiorando il loro stile di vita e le condizioni di salute. Sedentarietà e cattiva alimentazione sono i primi due risvolti negativi, oltre alla perdita di aderenza alla terapia per chi deve fare i conti con una o più malattie croniche. Per chi ha bisogno di una voce amica e di un sostegno psicologico Senior Italia Federanziani ha attivato il numero verde 800991414, con la collaborazione di Windtre e Sipem Sos, la Società italiana di psicologia dell’emergenza (iscritta ai registi del volontariato della Protezione civile).

Il servizio di ascolto psicologico è gratuito ed è raggiungibile solo da rete fissa, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 19.