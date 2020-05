L’AQUILA – La Fater ha donato al Centro di servizio per il volontariato due bancali di prodotti per la cura della persona – bambini in particolare – e per l’igiene domestica.

Alla consegna era presente il vice sindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele, che ha tenuto i contatti con l’azienda in questione per favorire questa donazione al Csv.

Daniele ha portato il ringraziamento della Municipalità alla Fater per aver dato seguito alla sua richiesta di testimoniare questo ulteriore gesto di solidarietà “in un periodo in cui la gente, a causa della diffusione del coronavirus, ha più bisogno di sostegni come questi”.

La direttrice del Csv, Concetta Trecco, ha inoltre reso noto che i ristoratori aquilani hanno donato alla struttura dei generi alimentari, che lo stesso centro per il volontariato distribuirà alle famiglie in condizioni di fragilità.