L’AQUILA – “Il futuro del teatro sembra essere abbastanza fattibile, dalle notizie che arrivano dal governo si potranno ricominciare sopratuttto gli spettacoli all’aperto, quindi da un pensiero che poteva sembrare drammatico si comincia ad essere più positivi soprattutto per l’estate che sta arrivando, e anche qui all’Aquila i Cantieri dell’Immaginario e la Perdonanza potranno avere degli eventi accessibili”.

Così Simone Cristicchi, cantautore e attore, nonché direttore artistico del Teatro stabile d’Abruzzo, prima di fare il suo ingresso nella basilica di Collemaggio e interpretare il monologo “Ho sognato Celestino”, di cui ha curato la scrittura insieme a Matteo Pelliti, accompagnato dalle note del violinista Alessandro Quarta.

Un evento che segna, di fatto, l’avvio della fase 2 per la cultura: non aperto al pubblico, ma comunque con la partecipazione di una rappresentanza di medici e personale sanitario dell’ospedale San Salvatore.

Promossa dal Comune dell’Aquila e prodotta dal Tsa, patrocinata dalla Chiesa di L’Aquila, la cerimonia arriva nel giorno in cui la città festeggia il suo santo compatrono, Papa Celestino V, che nel 1294, donò alla municipalità la Bolla del Perdono e la prima porta Santa del mondo. Da quel momento, la città ogni anno, tra i vespri del 28 e quelli del 29 agosto, celebra la Perdonanza celestiniana, festa di comunità, primo Giubileo della storia, solo nello scorso dicembre, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

“Il 19 maggio, nel giorno immediatamente successivo alla data spartiacque che segna un primo ritorno alla socialità, dopo i 2 mesi di lockdown, dall’Aquila, dalla Basilica di Collemaggio, parte la rinascita della cultura. Responsabile – ha spiegato il sindaco, Pierluigi Biondi – . La città dell’Aquila che, dal 19 aprile scorso, vive un trend positivo rispetto all’emergenza, tenendo a zero il numero dei contagi, in questo giorno compie un nuovo gesto miracoloso: torna a suonare la Basilica, a raccontare le sue ferite e la sua resistenza al dolore. Lo fa attraverso la cultura, inaugurando modi nuovi di praticarla, e in completa sicurezza, con amore per le radici e tensione all’umanità tutta. Che dall’Aquila, già vittoriosa sulla distruzione, può ottenere modelli a cui ispirarsi. Il cammino per la candidatura a città italiana della cultura 2022, visto nel 2021 Parma potrà esprimere ciò che il coronavirus ha fermato quest’anno, riprende da qui”.

“Nel primo giorno della nostra nuova vita dopo il lockdown ci è sembrato giusto, mentre L’Aquila celebra il suo compatrono, tributare un doveroso omaggio alle donne e gli uomini – diretti eredi del papa taumaturgo – che per mesi hanno fronteggiato in prima linea il coronavirus e continuano a lavorare quotidianamente per la tutela della salute della nostra comunità. Il mio ringraziamento va a quanti, senza sosta da giorni, sono a lavoro per questo appuntamento, e a coloro che hanno mostrato spirito di collaborazione e sensibilità per la sua riuscita: dal presidente Buttafuoco, al nostro arcivescovo, al prefetto con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla Asl, fino ai tecnici e ai dipendenti del Comune e del Tsa”.

Collemaggio, Cristicchi omaggia Celestino

