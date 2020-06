L’AQUILA – “Aveva un rispetto siderale per i giornalisti, che considerava una delle parti del meccanismo del processo penale, per lui dovevano sapere, non era un velinaro ma ti faceva sentire parte perché dovevi raccontare alla gente, a dispetto della magistratura che a volte ti usava, a volte ti schifava”.

Soprattutto per un giornalista, questo è forse uno dei ricordi più significativi dell’avvocato Angelo Colagrande, scomparso l’altro giorno a 81 anni, custodito da un collega autorevole come Angelo De Nicola, che alla professione ha affiancato l’attività della scrittura tratteggiando, tra le altre cose, la vita di Attilio Cecchini, che di Colagrande è stato molto più di un maestro e collega.

Entrambi “sia se il processo lo vincevano sia se lo perdevano, avevano la stessa considerazione di noi giornalisti”, ricorda De Nicola, “per loro c’erano i giudici, gli avvocati e gli imputati e poi c’erano i giornalisti, in un posto di privilegio, che dovevano sapere sicuramente il punto di vista difensivo, ma non solo, perché è il 50 per cento dei due piatti della bilancia, non dovevi pietire ma solo chiedere, e se chiedevi avevi anche rispetto perché volevi capire e non appiattirti su una parte o su un’altra. Perché il ruolo della difesa, per quanto la riforma del processo penale lo abbia nobilitato, resta comunque subalterno a quello dell’accusa”.

“Lui a differenza di don Attilio non ha avuto un passato da giornalista”, ricorda De Nicola, “quindi questa considerazione nei nostri confronti è un merito ancora maggiore. Più ti intrigavi, più li facevi contenti perché chiedevi”.

Un rapporto intimo e viscerale, quello tra due autentici principi del Foro, nel quale De Nicola si è insinuato in punta di piedi con l’arguzia del cronista di razza, che per Il Messaggero ha seguito alcuni tra i più importanti casi di cronaca nera e giudiziaria della provincia dell’Aquila, osservandolo con attenzione anche durante la stesura del libro Don Attilio Cecchini. Il giornalista di razza, il principe del foro, l’impolitico, nei confronti del quale Colagrande non nascondeva di nutrire riserve.

“La loro era un’amicizia fraterna, quasi una vita in simbiosi che si era intensificata soprattutto negli ultimi tempi, quando Angelo si era votato alla causa di assistere don Attilio, per i suoi acciacchi fisici ma anche per compagnia, anche se a me alla fine sembrava un po’ il contrario”, ricorda sorridendo, “cioè quasi che, di riflesso, fosse Cecchini ad assistere Colagrande! Nonostante il primo fosse del ’25 e Angelo del ’39”.

“Vivevano praticamente insieme, in particolare nell’ultimo tratto della vita professionale, nella villa di Cecchini in via delle Gazzetelle a Cansatessa, Angelo stava sempre lì”, continua De Nicola, “in occasione del libro era preoccupatissimo ed era particolarmente protettivo nei confronti di Cecchini, un dominus di cui aveva venerazione. Perciò in quell’occasione ho ulteriormente rafforzato l’amicizia con lui”.

“Aveva avuto un atteggiamento protettivo”, ricorda il caposervizio del Messaggero, “perché temeva che quell’operazione editoriale non fosse consona, la vedeva come un monumento in vita a don Attilio e non gli suonava – non era il solo per la verità – e lo ha manifestato a lui in maniera chiara, tant’è che non è venuto alla presentazione del libro all’Emiciclo. Dopodiché mi telefonò scusandosi perché non aveva ben capito il tipo di operazione, quindi ci fu una cena riparatrice all’Amatriciana tra me, lui e don Attilio, fu una serata stupenda nella quale lui ha tessuto sperticate lodi nei miei confronti”.

“Se si notano delle differenze con le nuove generazioni di avvocati? Ho assistito in studio a discussioni sul processo penale che sembrava di avere davanti due giganti”, ricorda De Nicola, “anche se lui faceva sempre un passo indietro davanti al maestro (Cecchini, ndr). Nelle professioni l’aspetto del dominus continua ad essere decisivo, il loro è un mestiere di grandissima esperienza soprattutto nel penale, avvocati anche giovani lo sanno benissimo”.

“Vedevo questi leoni sofferenti nei confronti del processo telematico”, rileva De Nicola, “ripetevano che il processo si fa in aula, questo assoluto digiuno nei confronti delle nuove tecnologie li penalizzava, maneggiano a fatica i telefonini, hanno ancora il fax allo studio…”.

Quando si fa notare che non sembra aver risposto alla domanda, De Nicola fa osservare come “sono cambiati completamente tempi e situazioni” e ricorda quando “Angelo Colagrande senior scrive un biglietto a Cecchini, allora venticinquenne, dopo aver letto un suo ricorso in Cassazione, che non aveva firmato lui ma il suo dominus, l’avvocato Rossi, padre di Stefano” per spiegare meglio di cento parole come ci fosse “un rispetto pazzesco” che forse oggi si è perso.

“Le onde emotive testimoniano la grandezza di questi personaggi”, chiosa De Nicola, “e coinvolgono chiunque, dal cliente a chi ne ha semplicemente sentito parlare o visto un’intervista a margine del processo alla Commissione Grandi Rischi dove non mollava”.