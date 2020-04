L’AQUILA – Ha raggiunto 1.600 euro l’iniziativa promossa tra i suoi iscritti dall’associazione aquilana degli ufficiali provenienti dal servizio attivo con lo scopo di esprimere solidarietà alla sanità del capoluogo fortemente impegnata nel contrasto al coronavirus.

Il presidente, generale Raffaele Suffoletta, nel ringraziare i colleghi per la generosità dimostrata, ha precisato che l’importo è stato devoluto alla Asl provinciale dell’Aquila per l’ospedale San Salvatore quale contributo per l’acquisto di dispositivi medici necessari per il contrasto alla pandemia.

L’Associazione, non nuova a iniziative del genere, ha tra gli scopi principali quello di mantenere viva la fiamma dei valori militari attraverso eventi culturali quali convegni, mostre, momenti celebrativi a carattere nazionale e locale e attività di vario genere comprese quelle di solidarietà.