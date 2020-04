“È stata già immessa una prima tranche di ‘moneta’ per 50 mila euro, il valore totale sarà di 100 mila. Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, un piccolo Comune nel Cilento, non ha voluto sottostare ai lunghi tempi d’attesa del Governo. Così ha deciso di attivarsi immediatamente per affrontare la crisi economica e andare in aiuto ai suoi cittadini. In che modo? Stampando banconote.

Si tratta di facsimile di soldi da utilizzare come buoni spesa validi su tutto il territori comunale. I tagli vanno da 50 centesimi fino a 10 euro così da poterli utilizzare anche come resto dai negozianti. Un progetto, che secondo il sindaco Fortunato, intervistato su #Byoblu24 da Virginia Camerieri, si potrebbe estendere a tutti i Comuni italiani con importanti effetti positivi sull’intera economia del Paese.”