L’AQUILA – Sono quasi due milioni le domande pervenute all’Inps per accedere alle misure straordinarie previste dal decreto Cura Italia, varato per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia.

Le domande interessano quasi 4,5 milioni di beneficiari e – informa l’istituto previdenziale in una nota – sono così suddivise: indennità 600 euro 1.660.000, congedi parentali 181.683, Bonus baby sitting 14.047, Cigo 86.140 domande per 1.661.200 beneficiari (1.337.700 pagamenti a conguaglio e 323.500 pagamenti diretti), assegno ordinario 54.800 domande per 931.700 beneficiari (438.000 pagamenti a conguaglio e 493.700 pagamenti diretti).