L’AQUILA – “Il Partito Democratico oltre a continuare a perdere la credibilità, arrivata ai minimi storici, continua a fomentare una inutile campagna di confusione priva di ogni fondamento politico ed amministrativo in un particolare periodo in cui gli abruzzesi hanno piuttosto bisogno di avere risposte certe, chiare e rassicuranti”.

Questo il commento del capogruppo di Forza Italia Daniele D’amario che risponde alla ultime dichiarazioni delle opposizioni del Consiglio Regionale chiarendo quanto segue: “Capisco come questa opposizione non sia stata abituata dal precedente governo regionale alla regole democratiche, ma devono rassegnarsi ed accettare come questa maggioranza abbia introdotto un metodo di lavoro diverso, svolto alla luce del sole, presente assiduamente tutti i giorni per dare una risposta rapida e concreta all’economia abruzzese”.

“Un processo sicuramente non facile che ha visto il coinvolgimento anche delle opposizioni prendendo in considerazione ed implementando alcune delle loro proposte meritevoli e condivisibili. Quindi non capisco la natura delle critiche visto che hanno partecipato in Commissione alla nascita del progetto di legge Cura Abruzzo. Rassicuro gli abruzzesi – continua D’Amario – come le risorse messe in campo dal Governo della Giunta Marsilio siano certe, ovviamente attraverso i dovuti passaggi con l’Autorità di Gestione dei Fondi Europei e l’approvazione dei rendiconti”.

“Non stiamo scoprendo l’acqua calda per chi ha dimestichezza con i bilanci regionali e della pubblica amministrazione. Quindi invito le opposizioni , soprattutto il Partito Democratico, ad assumere un atteggiamento più responsabile visto che l’Abruzzo e gli abruzzesi tutti stanno vivendo una fase storica critica senza ancora conoscere gli sviluppi futuri”.

“Questo Governo di centrodestra, – conclude il Capogruppo regionale di Forza Italia – quantunque il centrosinistra continui a creare confusione, resterà vigile ed attenta per dare risposte concrete per far camminare le nostre imprese, la nostra economia ed il tessuto sociale abruzzese”.