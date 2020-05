L’AQUILA – “Con estrema soddisfazione posso affermare che con l’approvazione odierna del bilancio di previsione della Provincia dell’Aquila, si arriverà nel breve periodo alla riqualificazione della rete viaria che interseca la frazione di Monticchio.”

Così in una nota il consigliere comunale della Lega Laura Cucchiarella, che continua “in aggiunta ai lavori già appaltati per la SP37 di Cavalletto, per un importo complessivo di circa 280.000 euro, sono stati stanziati ulteriori 300.000 euro per il rifacimento del piano stradale della SP36, l’altra Provinciale che attraversa l’abitato di Monticchio”.

“Sono le due strade che soffrono maggiormente l’usura, soprattutto a causa dell’elevato numero di mezzi pesanti che le percorrono per raggiungere i vicini nuclei industriali. Nell’attesa che si provveda allo sviluppo del progetto per la variante che collegherà il nucleo industriale di Monticchio direttamente alla base della superstrada di Bazzano, questi interventi di rifacimento del manto stradale ed integrazione dei guard rail, garantiranno la sicurezza di chi quotidianamente percorre le due strade Provinciali”.

“Mi è di obbligo ringraziare il presidente Caruso, il vice presidente Calvisi, e i consiglieri Rocci, De Santis e Morelli, stimati colleghi in Consiglio comunale, per la determinazione che hanno avuto nell’accogliere uniti la richiesta dei cittadini della frazione di Monticchio, e nel cogliere un risultato così importante per la città”, conclude.