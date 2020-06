L’AQUILA – Questa mattina la Quinta Commissione consiliare Controllo e Garanzia ha affrontato diverse questioni relative al Centro Turistico Gran Sasso. La seduta si è svolta a seguito di quella del 19 maggio della Terza Commissione, convocata per una verifica dell’Hotel Cristallo in località Fonte Cerreto dopo aver ospitato alcuni pazienti positivi al Covid. Nel corso di questa riunione erano emerse, infatti, perplessità sulla gestione della struttura da parte dell’Amministratore Unico del Centro Turistico Dino Pignatelli.

“In particolare – sottolinea il capogruppo il Passo Possibile Elia Serpetti – l’assoluta indifferenza ad una circostanza che, oltre a mettere in discussione tutto quanto fatto finora, pregiudica sicuramente qualsiasi iniziativa di sviluppo della nostra montagna. Mi riferisco alla lunga causa demaniale conclusa nel 2018 con una Sentenza del Commissario per il Riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo che ha dichiarato la natura demaniale di almeno una parte dei terreni su cui insiste il Cristallo, la nullità assoluta e la inefficacia di qualsiasi atto dispositivo dei predetti terreni e quindi la reintegra in favore della Comunità ricorrente”.

“Tutto questo – continua Serpetti – avrebbe dovuto indurre il sindaco Pierluigi Biondi e l’amministratore unico Dino Pignatelli a definire i rapporti con l’Asbuc di Assergi prima di assumere qualsiasi decisione sull’Hotel Cristallo. Sembra, invece, che l’Amministrazione Separata non sia stata minimamente coinvolta nella delicata fase dell’emergenza sanitaria. Nessuno vuole contestare l’utilizzo della struttura in un momento di necessità, ma non si può continuare a far finta di niente. La Giunta Comunale e la maggioranza parlano, infatti, di progetti che non potranno mai essere realizzati in assenza di un accordo con i Rappresentanti dell’Asbuc”.

“Pertanto – conclude Serpetti – invito il Comune dell’Aquila ed il Centro Turistico ad avviare subito un confronto per chiarire la situazione e creare così le condizioni per un vero sviluppo turistico del Gran Sasso di cui il Cristallo rappresenta un elemento importante. Su questo il Passo Possibile è pronto, come sempre, ad offrire tutta la collaborazione necessaria”.