Stando ai dati dei sismologi la seconda scossa, il cui epicentro era situato sempre nella zona a nord di Zagabria, aveva una magnitudo di 4,9 gradi della scala Richter. M olti gli edifici sono stati danneggiati dalla scossa di terremoto , con i calcinacci che sono caduti in strada colpendo le automobili parcheggiate. Fortunatamente non si registrano per il momento persone ferite.