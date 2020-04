Una delle tradizioni religiose più profondamente sentite dalla popolazione aquilana, è quella della Processione del Cristo Morto nella serata del Venerdì santo. Quest’anno per l’emergenza pandemica causata da Covid-19 sarà sospesa e, probabilmente, celebrata il 13 o 14 settembre, in occasione della Festa dell’Esaltazione della santa Croce, come disposto dalla Santa Sede.

La scelta del nostro giornale è quella di accogliere la richiesta dei Cavalieri del Venerdì Santo, di trasmettere le immagini e i suoni della processione dello scorso anno e di ripercorrere in modo sintetico il percorso storico di questa meravigliosa contemplazione del mistero della morte di Cristo.

Di questa processione, dai documenti che ne testimoniano la celebrazione, sappiamo che viene fatta risalire intorno al 1505 e vi sono testimonianze di una sua interruzione per motivi di ordine pubblico nel 1768.

I cavalieri del Venerdì Santo dell’Aquila, ci hanno fornito la ricerca storica effettuata da Aldo Bruno Cerè, in cui troviamo alcuni elementi interessanti sulla storia della processione del Venerdì Santo.

Nel 1505 la processione era di imminente istituzione, infatti dai documenti ritrovati, in particolare modo da una ricevuta dell’8 settembre 1505, per convenuto prezzo di sessanta ducati, la Confraternita di S. Leonardo commissionò ‘un tumulo’ composto di sette figure, cioè Cristo morto e nudo col lenzuolo, Nicodemo e Giuseppe d’A­rimatea, che lo sostenevano uno dal Capo e l’altro dai Piedi, la Vergine Santissima, S. Giovanni, Maddalena e l’altra Maria, del quale purtroppo non se ne ha più alcuna traccia. Come attesta poi Emidio Mariani, nelle Memorie Istoriche della Città dell’Aquila presenti nel Manoscritto n. 584 (in Biblioteca Provinciale L’Aquila pag. n. 248), vi è memoria, che questo era il Mistero che si portava nella Processione del Venerdì Santo.

Nei documenti presenti nell’Archivio della Curia Arcivescovile – Libro degli editti – VoI. I – pag. 87, troviamo un decreto con il quale, il vescovo Giuseppe De Rubeis, il 1° aprile 1601, ‘diede ordine a tutte le confraternite di trovarsi all’ora solita in Cattedrale con le proprie insegne, misteri e luminarie, per partecipare alla processione del Venerdì Santo. Inoltre dalla Storia della Diocesi Aquilana di Nicolò Lodi, morto nel 1805 (manoscritto n. 93 in Biblioteca Provinciale L’Aquila – pag. 70), apprendiamo che nel 1672 dalla Confraternita del Santissimo Sacramento «fu risoluto che lo stendardo che portavasi nella oggi abolita processione del Venerdì Santo, si dovesse in futurum portare da Portatori cavati a sorte e coll’accompagno di 8 torce». Essendo poi sorte discussioni tra le varie confraternite per questioni di precedenza nella processione di cui trattasi, il 10 Aprile 1754 il vescovo Lodovico Sabbatini d’Anfora emanò un editto – da affiggere alla porta della Cattedrale – con cui si ordinava alle singole Confraternite e Compagnie di intervenire il giorno 12 successivo alla processione del Venerdì Santo, con i soliti misteri non vivi, ma dipinti o figurati – e con i soliti lumi, torce e cere. Il ritrovo in Cattedrale era fissato per le ore 24, affinché la processione stessa potesse uscire non più tardi di un’ora di notte. Raccomandava il vescovo la massima umiltà, modestia e devozione e – sotto pena di immediata scomunica – di non portare suoni appresso ai misteri e di non portare armi. Nell’editto si ordinava ai sagrestani della Cattedrale di non permettere che la processione uscisse più tardi dell’ora stabilita e perciò disporre in processione quelle Confraternite e Compagnie che vi si trovavano, chiudendo poi la porta della Cattedrale. L’editto stabiliva infine l’ordine che le suddette associazioni dovevano osservare e il mistero che ciascuna di esse dovesse portare. In merito all’orario della processione, riteniamo opportuno chiarire che, nel secolo XVIII, le ventiquattro ore del giorno si contavano a partire dal tramonto del sole o più precisamente dall’ave Maria della sera, che veniva annunziata – come oggidì – dal suono delle campane circa mezz’ora dopo il tramonto. Pertanto le ore ventiquattro, indicate dall’editto per il ritrovo in Cattedrale delle singole Confraternite e Compagnie, corrispondevano all’incirca, nel Venerdì Santo, alle ore 19. Di conseguenza la processione, secondo gli ordini impartiti dal vescovo, doveva uscire dalla Cattedrale – al massimo – «ad un’ora di notte», cioè alle 20’.

A queste informazioni va aggiunta una indicazione molto importante per la ricostruzione del percorso della processione del Venerdì Santo. Infatti, sempre dal Mariani n. 583, pag. 20 e 21, apprendiamo che l’itinerario della processione era simile a quello della processione del Corpus Domini e cioè: «da S. Massimo a S. Agostino per la strada diritta o sia del Corso, da Piazza di Palazzo a S. Pietro di Coppito, a S. Domenico, calando a basso da S. Pietro di Sassa, a S. Chiara Povera, S. Caterina Martire, a S. Massimo»’.

La processione ebbe però termine a causa di un decreto regio 10 dicembre 1768, per motivi di ordine pubblico. Dopo una lunga interruzione, nel 1954, grazie all’impegno dei frati Minori del Convento di San Bernardino è stata ripristinata con un percorso che segue quello delle origini, per il centro storico della Città. Dalla sua ripresa, questa processione ha visto l’introduzione di Simulacri e di Simboli processionali realizzati da artisti moderni di fama nazionale, primo fra tutti Remo Brindisi e la partecipazione dei religiosi, delle religiose dell’Arcidiocesi e delle Confraternite della Città.

Il canto del Miserere eseguito da un gruppo corale, composto di tutti i Gruppi Corali della Città con l’Orchestra d’Archi e Flauti del Conservatorio “A. Cascella” de L’Aquila che eseguono in processione il “MISERERE” del Selecchy ha sempre creato un’atmosfera adatta per la preghiera durante la Sacra Rievocazione. La Processione, che si è sempre tenuta nelle ore serali, con inizio dalla Basilica di San Bernardino, realizzata con il Patrocinio del Comune de L’Aquila, da molto tempo, oltre che dai frati Minori di San Bernardino e dall’Arcidiocesi dell’Aquila, dal 1998 è stata affidata all’Associazione Cavalieri del Venerdì Santo.