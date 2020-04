PIZZOLI – “Un genitore che si concede due passi con un figlio per una breve passeggiata o accompagna un anziano o un disabile se non autonomo, malgrado le misure di quarantena, fanno tornare la gente in strada, e tutto questo è criminale”.

È una furia il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, sulla circolare del Viminale che seppur “edulcorata”, rischia di procurare danni gravissimi.

“Pizzoli è corazzata, oggi – racconta Anastasio -, ma così si mettono a rischio anche i nostri sforzi di far capire alla gente e che per contenere il contagio bisogna rimanere a casa”.