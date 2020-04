PIZZOLI – La memoria di Giuseppe, l’imprenditore aquilano scomparso per un malore sul Gran Sasso il 25 aprile dello scorso anno, verrà onorata con iniziative per aiutare chi ha bisogno. Così hanno sempre ripetuto e messo in pratica i fratelli, Domenico e Cristian Ioannucci. Detto e fatto anche per questa emergenza. La famiglia è scesa in campo con un aiuto concreto: 350 pacchi spesa per aiutare le persone in difficoltà. Tre furgoni carichi di pasta, sughi, latte, acqua legumi e 130 salami donati dall’Azienda di Paolo Giuliani. Un segno di vicinanza al Comune di Pizzoli.