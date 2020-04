Dalle ultime segnalazioni all’Oms, a livello globale, quasi 1,5 milioni di casi di Covid-19 e oltre 92 mila decessi sono i numeri della pandemia. “La scorsa settimana, c’è stato un gradito rallentamento in alcuni Paesi europei più colpiti, come Spagna, Italia, Germania e Francia”, dice il direttore generale dell’Oms Ghebreyesus. Al tempo stesso, c’è “un’allarmante accelerazione in Africa”. “Eliminare troppo rapidamente le restrizioni potrebbe portare a una ricaduta mortale”, spiega Ghebreyesus. “La discesa può essere pericolosa quanto la salita”.