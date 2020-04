LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, offre risorse gratuite per le assunzioni ad aziende e organizzazioni del settore sanitario (compresi ospedali, produttori di dispositivi medicali, studi medici e di assistenza per la salute mentale), supermercati, magazzini e società di spedizioni, nonché organizzazioni no-profit di soccorso in caso di calamità, allo scopo di favorire la ricerca di personale con le competenze e l’esperienza necessarie per ricoprire ruoli in prima linea di importanza critica.

LinkedIn sostiene i settori in prima linea nella risposta al Covid-19 attraverso: annunci di lavoro gratuiti per i ruoli in prima linea. LinkedIn offre ad aziende e organizzazioni del settore sanitario la possibilità di pubblicare gratuitamente nuovi annunci di lavoro mission-critical sulla piattaforma (dal 1° aprile al 30 giugno) per trovare e assumere il personale necessario per ricoprire posizioni critiche.