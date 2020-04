ROMA- “Il trend è ormai affidabile”. Con la “riduzione dei ricoverati e pazienti in terapia intensiva e dei decessi, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus”. Così il primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, Luca Richeldi, intervenuto con Borrelli alla quotidiana conferenza stampa.

“I positivi aumentano perché sono dipendenti dal numero dei test che si fanno: dato utile per capire l’epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi”, afferma Richeldi.

Per quanto riguarda i numeri di oggi, calano per il nono giorno consecutivo i ricoveri per CoVid19 in terapia intensiva. 3.343 persone nei reparti,38 meno di ieri: 1176 in Lombardia, 2 meno di ieri. Lo riferisce Borrelli.

“Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi,-297di ieri, e 71.063 in isolamento domiciliare. I morti rispetto a ieri sono 431, incremento più basso dal 18 marzo, sottolinea Borrelli. In tutto 19.899. Ieri erano stati 619 in più. Ma ci sono più positivi: 1.984, totale è 102.253. In tutto, tra positivi, guariti e morti: 156.363”.

In Lombardia le persone positive al coronavirus sono 59.052 con un aumento di 1.460 casi. Ieri c’era stato un aumento di 1.544 casi. Calano anche i ricoveri che sono arrivati a 11.969, con una riduzione di 57 posti mentre i ricoverati in intensiva sono 1.176, con un aumento di 2.

***

Nel mondo la situazione è la seguente: sono morte oltre 110mila persone per complicazioni da Coronavirus. Oltre un milione 880 mila i casi nel mondo. Lo riferisce la Johns Hopkins University di Baltimora, negli Usa, nel nuovo rapporto sull’andamento della pandemia di CoVid-19 a livello globale. La maggior parte delle vittime (75mila) riguardano l’Europa con l’Italia, la Spagna e il Regno Unito che registrano il numero maggiore di decessi. Negli Stati Uniti il numero dei morti si attesta a oltre 20.600.