L’AQUILA – Come il napoletanissimo caffè sospeso, ovvero entri al bar prendi un caffè e ne paghi due, per te e per chi lo chiederà, si registra un boom in questi giorni della spesa sospesa. In tempo di pandemia, molti i supermercati a L’Aquila che hanno aderito a questa campagna, tra questi anche Gallucci (davanti all’Ospedale San Salvatore).

“Chiunque può aggiungere ciò che ritiene di poter donare – ci racconta Claudio il titolare -, limitatamente a prodotti di lunga conservazione. E cerchiamo anche di aiutare le persone a casa e senza stipendio”.