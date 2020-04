L’AQUILA – In occasione delle festività pasquali c’è stata l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio interforze, predisponendo mirate attività di prevenzione per assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure previste dal Governo per il contenimento dei contagi da Covid-19 e scongiurare, quindi, pericolosi assembramenti di persone nei tradizionali luoghi di aggregazione scelti dai palermitani per le scampagnate e spostamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità. Solo nella giornata di ieri, sabato santo, all’Aquila, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1374 controlli personali, con 64 persone sanzionate, 1 denunciata per altri reati e 263 attività o esercizi commerciali controllati.