L’AQUILA – Colombe e uova pasquali stanno facendo capolino in questi giorni nei reparti dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. La carica del cioccolato e della solidarietà arrivano in corsia, con centinaia di donazioni spontanee di aziende e di privati cittadini, come quella ricevuta dal reparto di malattie infettive diretto dal dott. Alessandro Grimaldi

“Una Pasqua diversa quella che vivremo, caratterizzata dal mantra #iorestoacasa e soprattutto dal lavoro di tutto il personale sanitario impegnato in ospedale”.