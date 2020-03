L’AQUILA – Parola d’ordine: essere ancora più resilienti ed aprire il cassetto delle nostre energie più preziose. Gli aquilani per questo, hanno già gli “ anticorpi” sviluppati in una altra grande tragedia, quella del terremoto. Superate le due settimane di restrizioni, l’isolamento e le limitazioni stanno producendo effetti collaterali?

Una giornata come tante, in un giorno che oramai non sappiamo neanche indicare e l’ora legale che poco ci fa comodo, in una città deserta.