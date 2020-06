L’AQUILA – Nell’ambito dell’iniziativa JERF-Journalism Emergency Relief Fund, L’AquilaBlog è stata ritenuta, da Google, testata qualificata e ha quindi ottenuto accesso al fondo d’emergenza per il modo in cui ha raccontato l’impatto del Covid sul tessuto sociale ed economico del territorio aquilano.

Ad aprile scorso Google aveva lanciato il Journalism Emergency Relief Fund, un fondo globale per supportare l’operato dei giornalisti durante la pandemia di Covid-19, per supportare il mondo delle news, per aiutare le persone a trovare informazioni di qualità in questo momento di emergenza e per alleviare le pressioni economiche che stanno vivendo le redazioni.

In sole due settimane sono arrivate oltre 12mila richieste di finanziamento delle attività di giornalismo, provenienti da 140 nazioni, ognuna esaminata da un team di più 300 “Googler”. Ogni domanda – informa Google – è stata esaminata sulla base di una serie di criteri: pubblicazioni che operano a livello locale, servono una specifica comunità geografica e vogliono utilizzare il fondo per continuare a farlo. Di queste, solo poco più del 40% ha superato la selezione. Oltre 5.300 pubblicazioni locali di piccole e medie dimensioni in tutto il mondo riceveranno finanziamenti che vanno da 5.000 a 30.000 dollari ciascuno, da utilizzare per il finanziamento delle attività, inclusa sia la produzione di contenuti originali che il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

L’iniziativa è stata indirizzata agli editori che siano produttori di contenuti giornalistici digitali, già attivi su Internet da almeno 1 anno, e con un numero di addetti da 2 a 100, dividendo il sostegno in varie fasce ed estendendolo a tutto il mondo (incluse le organizzazioni no-profit, ed escludendo quelle governative e i professionisti individuali con partita IVA).

I progetti editoriali scelti da Google, i beneficiari italiani sono ad oggi 280, entreranno nella rete Google Partner e potranno utilizzare il logo di Google per le loro attività giornalistiche e godere del supporto dell’azienda.