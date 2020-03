L’AQUILA – I nostri amici pelosi possono rappresentare motivo di contagio? La risposta è no. Non esistono evidenze scientifiche che gli animali domestici possano contrarre il covid19 trasmettendolo alle persone. Cani e gatti però, possono diventare veicolo di trasporto del virus laddove ricevano gocce di saliva nebulizzata, prodotta da tosse e starnuti. Ed è per questo che dobbiamo lavarli e tenerli igienizzati ci dice la dott.ssa Paola Maurizi del Centro Veterinario Gran Sasso.