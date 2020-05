CHIETI – C’è un’abruzzese tra le 11 donne nominate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle task force nazionali che stanno gestendo l’emergenza Coronavirus.

Si tratta di Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l’Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell’Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Il premier ha nominato cinque nuove donne per la task force guidata da Vittorio Colao, che si affiancano alle quattro già nel team di venti esperti totali. Nel Comitato tecnico-scientifico, finora composto di 20 uomini su 20, ne arrivano sei, tra cui la Petrini.

A dieci giorni dal flash mob virtuale promosso da #datecivoce e dalla mozione presentata dalle parlamentari, il capo del governo e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, su proposta del presidente del Consiglio, provvedono dunque a riequilibrare i gruppi di lavoro.

Il movimento spontaneo #Datecivoce esprime “soddisfazione per un gesto doveroso, per il quale ancora nel 2020 le donne si sono dovute mobilitare in massa”. E avverte: “Il nostro compito non finisce qui. Ci auguriamo che questa esperienza serva a riaffermare il dovere del rispetto costituzionale relativo alla rappresentanza di genere non solo nelle commissioni o task force ma in ogni luogo della democrazia”.