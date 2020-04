L’AQUILA – Verrà proposta nei prossimi mesi estivi, orientativamente tra luglio e agosto, Lanterna magica Film fest, l’interessante iniziativa culturale attraverso la quale il cinema potrà essere fruito con il suggestivo drive in e dunque proporre forme diverse di condivisione.

Questa particolare forma di intrattenimento nacque in America e fu molto in voga nei giovani tanto da divenire uno dei simboli per antonomasia degli Stati Uniti.

Le restrizioni e le attenzioni che saranno ancora necessarie per fronteggiare l’emergenza in corso, hanno indotto l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ha studiare nuove formule e necessariamente a programmare diversamente lo strumento della condivisione cinematografica. In questa direzione, il Drive in consentirà non soltanto di avere un ordinato e sicuro distanziamento ma si potrà naturalmente rimanere comodamente dentro la propria autovettura e godere dello spettacolo cinematografico con il ritorno della frequenza all’interno dell’abitacolo.

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila ha già sperimentato negli anni scorsi questa particolare offerta cinematografica con ottimi risultati di pubblico e di grande apprezzamento.