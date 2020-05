L’AQUILA – Appassionato di numeri e specializzando in economia internazionale, Riccardo Persio, borsista di ricerca della facoltà di Economia dell’Aquila, da due mesi, puntuale come un orologio svizzero, pubblica sulla sua pagina Facebook il report della Protezione Civile snocciolando i dati ma, soprattutto, rendendoli comprensibili ai non addetti ai lavori.

“Ho iniziato a studiare sul Covid-19 – racconta a Laquilablog -, perché credo sarà fondamentale comprendere a fondo il fenomeno per poter prevenire in un futuro prossimo altre pandemie che, come questa, si propagheranno seguendo le reti di scambi”. “Non a caso – dice ancora Riccardo -, il tutto è partito dalla Lombardia, una delle regioni più ricche d’Europa e una di quella maggiormente caratterizzata dall’alto volume di scambi internazionali”.