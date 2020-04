L’AQUILA – Uno che le ha passate “tutte” come Peppe Colaneri che, col suo mitico negozio di gadget e cartoleria “La Luna”, è stato uno dei pionieri del rientro in centro storico all’Aquila dopo il sisma del 2009, un’altra ‘botta’ del genere non se la poteva immaginare neanche sognandola. Invece si ritrova nelle stesse condizioni di undici anni fa.

“Ho aperto solo per dare un segnale”, ci racconta sulla soglia del suo negozio al Corso. “In due giorni ho fatto uno scontrino. Reggo solo per questioni di cuore”.