L’AQUILA – Neanche sotto terremoto si era vista una inciviltà simile. Nessuno li ha voluti e due senzatetto si sono ritrovati in quarantena obbligatoria in una tenda senza acqua. La protezione civile regionale ha istallato un gruppo elettrogeno ed un bagno chimico ma nessuno ha reso disponibile l’allaccio per acqua e i due si lavano con le bottiglie. Una vergogna!