L’AQUILA – Si dovranno organizzare con dispositivi individuali, mascherine, guanti, camici monouso e separatori, laddove il poco spazio per le distanze lo richiedesse, ma soprattutto far entrare i clienti solo con appuntamento, nel rispetto rigoroso delle distanze di sicurezza.

I parrucchieri, altra categoria messa in ginocchio dal covid19, fremono per per ripartire, anche consapevoli che tutto ciò significa taglio dei dipendenti ed aumento delle spese. Date certe ancora non ci sono. Danneggiati anche dal fenomeno del “sommerso”, che anche a L’Aquila ha preso piede col servizio a “casa”, vogliono tornare nei loro negozi. Gli effetti combinati di abusivismo e mancati ricavi non possono essere sostenuti ancora a lungo.

Ascoltiamoli.