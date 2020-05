L’AQUILA – Una circolare del Ministero della Salute sconsiglia gli esami post mortem sulle vittime del Covid. La disposizione ha scatenato la reazione di un gruppo di medici che hanno pubblicato un documento sul Journal of Clinical Medicine dove si parla di “lockdown della scienza” e “opportunità mancata”.

“L’autopsia su un morto di Covid è importante per capire come si muove il virus – dice ai microfoni di Laquilablog il dott. Giuseppe Calvisi, anatomopatologo dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila -, ma per effettuarla servono ambienti attrezzati e non tutti li hanno. Come prima cosa, la sala a pressione negativa al Salvatore c’è ma va “revisionata”, poi tanti altri requisiti rigidi con percorsi e norme poco elastiche. La ricerca di informazioni preziose per studiare a fondo gli effetti del Covid si può fare solo se la puoi fare”, conclude.